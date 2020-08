Terni, via Di Vittorio: alza il gomito, cade e viene soccorso

Disteso a bordo strada: più di un passante ha pesanto che fosse accaduto qualcosa di grave, incidente o malore che fosse. Invece l’uomo soccorso nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Di Vittorio, a Terni, era semplicemente caduto. Probabilmente perché aveva alzato un po’ il gomito ed è inciampato, mettendosi poi al lato della carreggiata per evitare pericoli e creare meno problemi. Sul posto si sono subito portate due pattuglie dei carabinieri del Nor di Terni e gli operatori del 118 – ambulanza e automedica – per le cure del caso, che tuttavia non si sono rese necessarie. L’uomo – di circa 40 anni, straniero e residente in una frazione della Conca – è tornato a casa accompagnato da alcuni conoscenti dopo aver parlato per qualche minuto con i militari.

