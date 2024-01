Terni: «Via Eugenio Chiesa tra degrado, rifiuti e spaccio»

«Sappiamo di non essere i primi e, purtroppo, non saremo neanche gli ultimi a denunciare situzioni di degrado a Terni. Ma anche via Eugenio Chiesa è ridotta in condizioni pietose ed è diventata teatro di spaccio». I residenti, dopo essersi appellati all’amministratore, allo sportello del cittadino e alla polizia Locale, scrivono ad umbriaOn «sperando che qualcuno si ricordi di noi e ci tolga da questa situazione».

Degrado e spaccio

«Negli ultimi anni il degrado in questa via ha preso il sopravvento con l’asfalto ridotto in condizioni pietose, l’erba incolta e l’abbandono di rifiuti in ogni angolo. Una situazione che fa vivere noi in grande disagio e che non permette ai nostri figli di poter giocare liberamente sotto casa. Ma a far vivere noi e loro grande paura è anche il via vai continuo di persone poco raccomandabili, che orami spacciano e consumano droga alla luce del sole». I residenti sono stati «costretti anche a togliere le panchine nel giardino comune perché era diventato luogo di ritrovo e bivacco. A completare questa situazione ci sono poi dei soggetti che hanno pensato bene di dormire da giorni nel sottoscala di uno dei palazzi della via, impedendo ai condomini di raggiungere le cantine per la paura di ritrovarsi in mezzo alle siringhe e per il forte odore di urina. Questo vi sembra un luogo piacevole in cui vivere? Ci siamo rivolti allo sportello del cittadino e alle forze dell’ordine per richiedere una forma di tutela ma anche per lavorare su una riqualificazione della zona perché un luogo pulito, curato, illuminato, diventa anche un luogo più sicuro e disincentiva la malavita».