Terni, via Goldoni/I Maggio: sei mesi e poco si è mosso

di S.F.

Sei mesi. È trascorso una discreta quantità di tempo dal doppio confronto in I commissione consiliare – 14 e 28 luglio – tra i commercianti dell’area di via Goldoni/via Primo Maggio e l’amministrazione comunale per il tentativo di restyling dell’incrocio con una sorta di ‘piazzetta’: allo stato attuale in concreto nulla si è mosso, quantomeno considerando ciò era stato ritenuto fattibile dai tecnici. Il problema principale restano i posti auto.

LUGLIO 2022, IL PROGETTO IN COMMISSIONE: COMMERCIANTI IN PRESSING

Tutto al suo posto

I gestori delle attività commerciali – circa una decina – si erano attivati in via formale la scorsa estate per chiedere un impegno al Comune su diversi fronti: l’eliminazione dei parcheggi su entrambi i lati del ‘triangolo’ tra le due vie coinvolte, la rimozione dei pannelli pubblicitari, la potatura dei lecci e l’inserimento di arredo urbano (panchine) e un miglioramento dell’illuminazione pubblica. Sui parcheggi poco da fare in quanto in via Massarucci, come fu specificato all’epoca, non si può intervenire per recuperarli. L’apertura c’era stata invece sullo spostamento dei cartelloni – se ne occupa l’Ica, il concessionario – e il progetto in generale, seppur con tempistiche non proprio brevi.

IL PROBLEMA DEI POSTI AUTO E L’APERTURA

Un solo intervento. Si resta in attesa



Matteo Brunamonti (Sushi Umbro) è tra coloro che si erano presentati a palazzo Spada per parlare con il vicesindaco Benedetta Salvati e l’assessore alla polizia Locale Giovanna Scarcia: «Dei tre interventi che avevamo chiesto nell’immediato ne è stato realizzato uno, ovvero la rimozione delle biciclette abbandonate nell’arco di dieci giorni. Meglio di niente è. Per la potatura – specifica – degli alberi il periodo dovrebbe essere questo, mentre per i pannelli pubblicitari siamo ancora in attesa. Per il progetto più grande è tutto in divenire». A livello di consiglieri tra i più delusi per i tempi lunghi c’è Michele Rossi di Terni Civica, vale a dire colui che propose il confronto in commissione: «Il progetto rimane di grande interesse, sicuramente i problemi di bilancio avranno pesato. Per i tabelloni non è stato fatto nulla, dispiace che non sia stato dato seguito a queste piccole attenzioni».