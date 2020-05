Terni, villaggio Italia: uomo muore in strada

Ci sarebbero cause naturali alla base del decesso di un uomo di 63 anni, avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì in via Salvo D’Acquisto a Terni, nel quartiere Italia. L’uomo si trovava lungo la strada, fra i palazzi del quartiere popolare, quando è caduto a terra privo di sensi, probabilmente vittima di un malore fatale. Inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118: per il 63enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute pattuglie della squadra Volante e personale della polizia Scientifica per i rilievi di rito. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti sulla salma dell’uomo.

