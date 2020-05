Minaccia compagna con coltello: arrestato

Era geloso e ha deciso di terrorizzare non solo la compagna, ma anche i suoi familiari. In special modo brandendo un coltello: un 31enne albanese è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia dopo che la donna, disperata, era scesa in strada chiedendo aiuto.

L’aggressività

La vittima ha raccontato alla squadra Volante che l’uomo l’aveva minacciata per gelosia (voleva cercare un ipotetico amante in casa) fin dalle prime luci dell’alba, mostrando la stessa aggressività anche nei confronti – i genitori ed i figli minori – dei propri familiari. La polizia è entrata nell’appartamento e ha trovato tutti al riparo, seppur terrorizzati dall’atteggiamento del 31enne: aveva con sé un coltello da cucina, subito preso in consegna dagli agenti.

L’arresto

La presenza della polizia non ha bloccato il 31enne: ha continuato ad attaccare la compagna. Calmata la situazione, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce aggravate. Ora è in attesa dell’udienza di convalida.