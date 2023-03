Terzo polo ospedaliero: ‘Nero su Bianco’ ne parla martedì in diretta

L’obiettivo del terzo polo ospedaliero dell’Umbria è quello di mettere a sistema i cinque presìdi ospedalieri di Foligno, Spoleto, Norcia, Trevi e Cascia, per un totale di 560 posti letto, individuando per ognuno una specifica ‘mission’ in modo da garantire ai pazienti i giusti percorsi di cura. Sono questi i temi che tratterà il talk show ‘Nero Su Bianco’ con il titolo: ‘Terzo polo sanitario Foligno-Spoleto, quali novità?’. In studio con il giornalista Laurent De Bai ci saranno Stefano Zuccarini (sindaco di Foligno), Andrea Sisti (sindaco di Spoleto), Alessandro Petruzzi (presidente Federconsumatori) e Desirée Marchetti (segretaria Funzione Pubblica Cgil Umbria). ‘Nero Su Bianco’ andrà in onda martedì 7 marzo, in diretta alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it.

