Todi: addio a Guido Gagliardini, storico preside dell’istituto agrario

È venuto a mancare l’ex preside dell’istituto agrario ‘Ciuffetelli’ di Todi, Guido Gagliardini: aveva 104 anni. A renderlo noto è lo stesso istituto. «Prima allievo – riporta una nota -, poi insegnante, successivamente preside e infine fondatore dell’associazione ex allievi diplomati dell’istituto tecnico agrario statale ‘Augusto Ciuffelli’, la scuola agraria più antica di Italia. Si concludeva nel 1985 il suo impegno di preside al ‘Ciuffelli’ con il riconoscimento e la premiazione da parte del presidente della Repubblica Sandro Pertini con il diploma di medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte. Per tutti coloro che lo hanno conosciuto, il preside Gagliardini lascerà un ricordo indelebile nella memoria, per il suo coraggio, la sua personalità e la sua professionalità». Per chi volesse dare l’ultimo saluto, le esequie si terranno mercoledì 6 dicembre alle ore 15 presso la chiesa di Ponte Rio (Todi).

Condividi questo articolo su