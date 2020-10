Todi, drive-through si sposta a Ponte Rio

Da sabato 17 ottobre, la postazione per i tamponi drive-through dell’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla è stata spostata nella zona industriale di Ponte Rio, strada provinciale di Frontignano.

Come arrivare

Per arrivare è sufficiente una volta arrivati all’EuroPalace seguire le indicazioni per la zona industriale e alla prima rotonda girare a sinistra. Da lì proseguire fino all’ultima rotonda dove sarà visibile il container. Resta invariato l’orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 14 e il sabato dalle 8 alle 13. Gli utenti convocati per la mattina di sabato sono stati avvisati dello spostamento.