Struttura turistica abusiva a Todi: scatta la chiusura

Una struttura di ospitalità abusiva a Todi. A scoprirla sono stati gli agenti della polizia Municipale nell’ambito dell’attività di verifica degli esercizi commerciali: c’è la sanzione da 3.600 euro e l’immediata – non c’erano ospiti in quel momento – chiusura. Il sito internet è stato oscurato: «I controlli, che vengono operati in modo ordinario anche in coordinamento con le altre forze di polizia – le parole del sindaco Antonino Ruggiano – sono stati intensificati in questi mesi di particolare flusso turistico al fine di contrastare sempre più duramente un fenomeno che danneggia l’intero settore e più in generale la comunità cittadina».

