Todi: turista stroncato da malore mentre va in bicicletta

Tragedia mercoledì mattina intorno alle ore 8.30 in quel di Todi (Perugia), lungo la via Tiberina verso Collevalenza. Come riportato in prima batttuta dal sito web iltamtam.it, un turista statunitense di 77 anni è morto mentre stava percorrendo la strada in bicicletta insieme alla moglie e ad altri amici. L’uomo, giunto in Italia per trascorrere un periodo di vacanza, è stato colpito da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo, nonostante l’intervento sul posto dei sanitari del 118 di Pantalla e i tentativi di rianimazione messi in atto. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia Locale di Todi per gli accertamenti di rito. Sulle cause del decesso, tuttavia, non ci sono dubbi.

Condividi questo articolo su