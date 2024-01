Torna ‘1971 – The rock opera’: appuntamento al teatro Consortium di Massa Martana

‘1971 – The rock opera’ era stato messo in scena l’ultima volta la scorsa estate, in un anfiteatro romano di Carsulae gremito. A distanza di alcuni mesi – ma nel mezzo ci sono state novità come lo spettacolo ‘Changes!’ – il Collettivo MusicaTeatro 1971 replica lo show dell’anno ‘che sconvolse il rock’. Appuntamento il prossimo 17 febbraio alle ore 21.15 al teatro Consortium di Massa Martana (Perugia). Per info e prenotazione biglietti è possibile contattare i numeri 327.8184788 e 346.5905260, visitare il sito www.vivaticket.it o rivolgersi al negozio New Sinfony in Galleria del Corso a Terni.

Il progetto

Il Collettivo MusicaTeatro 1971 è composto da nove musicisti che si sono ritrovati insieme grazie alla loro passione per il rock classico. Hanno iniziato a suonare e capito che questa musica è parte della storia di tanti. Da qui nasce il progetto ‘1971 – The rock opera’: da un’idea di Paolo Scappiti, coordinatore e regista, scritto e interpretato da Stefano de Majo. Lo spettacolo si sviluppa, oltre alla musica, con video e testi e crea un’intensa narrazione sui più grandi protagonisti del genere: dai Led Zeppelin ai Genesis, dagli Who ai Jethro Tull, dai Black Sabbath ai Deep Purple, i Pink Floyd e tanti altri. Il collettivo è formato da Emanuele Cordeschi (voce e attore narrante), Alberto Cipolla (voce), Andrea Dominici (voce), Andrea Guerini (voce), Tonino Cuzzucoli (voce), Michele Cricco (chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Paolo Scappiti (basso), Gianpaolo Ionni (tastiere), Mirko Brizzi (batteria).