Torna il ‘Carnevale Magionese’ con la sfilata dei carri allegorici

Carri allegorici, gruppi mascherati, musica e tanto divertimento per il ‘Carnevale Magionese’ che torna in piazza con le sue tradizioni più antiche, il Segavecchia e la maschera di Toni, dopo due anni di fermo a causa del Covid con il doppio appuntamento di domenica 19, dalle 15 alle 18, e martedì 21 dalle 14.30 alle 17. La sfilata si terrà lungo via XX settembre e corso Marchesi arrivando a piazza Matteotti, dove i partecipanti si esibiranno in divertenti coreografie per uno spettacolo unico.

Il ‘Carnevale Magionese’

Organizzato fin dal 1961 dalla pro loco di Magione vede come da consuetudine, accanto alla sfilata di carri e maschere, il classico ‘Processo a Toni’, re del ‘Carnevale Magionese’, che si terrà domenica a cura del laboratorio teatrale del martedì. Simbolo delle malefatte accadute nel paese, la maschera verrà bruciata il martedì grasso portando con sé i guai e le malefatte nella speranza di tempi migliori. Le due giornate saranno accompagnate da tanta musica, con la filarmonica G. Biancalana e le majorettes di Magione, tradizione e gusto con Segavecchia, Cisa e Unitre, divertimento e animazione delle tante associazioni coinvolte insieme alla pro loco: Arci e Soms, Avis e Atletica Magione, Spazio genitori, Circolo didattico di Magione, scuola dell’infanzia G. Danzetta e Cooperativa Polis. Grande novità dell’anno, il contest ‘La mascherata di Toni’: un concorso che premierà il miglior gruppo mascherato del Carnevale 2023 e la possibilità di partecipare al pranzo di ‘Carnevale con Toni’, re del Carnevale Magionese domenica 19 alle 13. Per informazioni e prenotazioni il numero whatsapp è 340.2460070.