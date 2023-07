Dal 12 agosto al 29 settembre torna il festival musicale itinerante ‘Correnti del Nera’. I comuni di Ferentillo, Scheggino, Arrone, Norcia, Massa Martana, Terni con Collescipoli e Cesi, faranno da cornice ai concerti organizzati dalla Filarmonica Umbra.

Gli eventi in programma

Si comincia il 12 agosto a Ferentillo, all’Abbazia di San Pietro in Valle, con ‘Deve trattarsi di autentico amore per la vita’, lo spettacolo con Maddalena Crippa, tratto dai diari di Etty Hillesum, con musica originale per arpa e armonica di Gian Mario Conti e la drammaturgia di Giulia Calligaro. Si continua il 16 agosto a Scheggino in piazza Carlo Urbani, all’interno degli eventi della Festa d’Agosto, con Sonidumbria (Barbara Bucci voce, percussioni, Gabriele Russo violino, chitarra battente, mandolino, nyckelharpa, Marco Baccarelli fisarmonica, organetti, Silvio Trotta mandoloncello, chitarra battente, voce, Alessandro Bruni chitarra, chitarra basso). A seguire, il 25 agosto, alla Collegiata di Santa Maria Maggiore di Collescipoli, sarà la volta del violinista Loreto Gismondi e del violoncellista Giuliano De Angelis, che presenteranno Concerto per la pace, un programma che ha il cuore nella Peace Suite del giovane compositore Fradiani e In the War and Peace dello stesso Gismondi, inseriti fra due composizioni famose di Bach e Handel e gli interessanti brani originali del russo Glière. Il 6 settembre a Cesi nella chiesa Sant’Agnese, sarà la volta di Musica sull’acqua, a cura dell’Ensemble di flauti Collegium pro musica (Chiara Busi, Fabiano Martignano, Cecilia Massenzana, Daniele Rodi) e Stefano Bagliano direttore. II 17 settembre si torna in Valerina, ad Arrone nella chiesa del Convento di San Francesco per il concerto in cui i musicisti di fama internazionale Ettore Pellegrino, violinista, e Gianluca Persichetti, chitarrista, porteranno sul palco un repertorio che va da Paganini a Piazzolla, suonando anche Sor, Villa Lobos e Baden Powell. II 23 settembre a Norcia nella Sala Digipass 4 e il 24 settembre in replica a Massa Marana al Teatro Consortium si continua con Ticchetettà – Coro popolare umbro, Stefania Placidi alla chitarra e Cecilia Di Giuli in qualità di voce recitante, che porteranno in scena ‘Avrei voluto chiamarmi Appennina’, canti e racconti di un tempo, uno spettacolo tratto dal libro ‘Marianna Federici. Aneddoti e storie da una vita’ a cura di Vera Sabatini. Gran finale il 29 settembre a Terni al teatro Sergio Secci con lo spettacolo in prima assoluta, in collaborazione con Gutenberg Associazione Umbra di Promozione Culturale, intitolato Cent’anni di Ripellino. Itinerario nel meraviglioso, un omaggio a Angelo Maria Ripellino, poeta e slavista italiano (1923 -1978), ideato da Andrea Giuli con la drammaturgia di Riccardo Leonelli, che vede gli stessi in qualità di voci recitanti, con Marco Venturi al pianoforte e Luca Venturi al violino.