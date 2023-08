Torreorsina celebra il ‘suo’ Aurelio De Felice con una settimana di eventi

Torreorsina (Terni) omaggia il ‘suo’ Aurelio De Felice – nato nel bordo della Valnerina Ternana – e lo fa con una settimana di eventi (dal 2 al 10 settembre) organizzata dall’associazione Tempus Vitae e dalla pro loco di Torreorsina, con la collaborazione di altre realtò come il Centro studi storici, Caos – Centro Arti Opificio Siri, La Valle Incantata e Cesvol. A contribuire sono stati inoltre la Camera di Commercio dell’Umbria, il Centro Studi Ezio Vanoni di Terni e il Comune di Terni che patrocina l’evento.

Gli appuntamenti

Presso la chiesa di Sant’Antonio sarà visitabile una mostra fotografica sui momenti salienti della straordinaria vita dell’artista umbro, con fotografie provenienti dall’Archivio Valentini. Tra gli eventi che animeranno le celebrazioni, un itinerario divulgativo esperienziale per adulti che racconterà, come mai prima d’ora i luoghi cari all’artista, ovvero il parco Aurelio De Felice e la villa-studio, per la prima volta visitabile da parte del pubblico. Al termine, proprio all’interno della villa-studio, si terrà la presentazione del libro ‘Aurelio De Felice: dagli archivi al territorio, per una storia inedita’. Un altro itinerario ludico-educativo sarà dedicato alle famiglie con bambini dai 7 ai 12 anni, per un pomeriggio di fantasia, esplorazione e divertimento. A memoria dell’attività poetica, della passione letteraria e musicale dell’artista, recital di poesie e concerti di musica d’autore. Gli itinerari sono su prenotazione al numero 340.5663725. La mostra sarà visitabile, ad ingresso libero, tutti i giorni dalle ore 17 alle 19.30.