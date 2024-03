Trevi, c’è Anna Mazzamauro con ‘Com’è ancora umano, caro Fantozzi’

Parole e musica per Paolo Villaggio nel racconto di Anna Mazzamauro ‘Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi’, in programma al teatro Clitunno di Trevi sabato 23 marzo per la stagione di prosa 2023/2024 promossa da Tec. Si inizierà alle 21. Prevendite sul circuito Vivaticket al costo di 18 euro (intero) e 15 euro (ridotto per under 26 e over 65).

Lo spettacolo

«Se all’improvviso chiudo con nostalgia gli occhi della memoria mi ritrovo di fronte, come uno specchio appannato dal tempo, gli occhi innamorati del ragionier Ugo Fantozzi che guardano me oramai per sempre signorina Silvani e le parole non dette in venti anni di assidua frequentazione con Paolo Villaggio si tramutano in quelle scritte…e allora ‘Caro Fantozzi’… Dal cinema che ti ha reso leggenda io, riconoscente e in debito, ho l’ardire di raccontarti in teatro proprio per restituire a Paolo Villaggio la grazia», sottolinea la protagonista. «I racconti scritti da Paolo si uniscono ai miei in un rimbalzo di emozioni che fanno la storia dei mostruosi incontri dietro le quinte, della Silvani, del suo storico ‘labbruzzo’, del suo pensiero sul matrimonio dopo che Fantozzi ha raccontato il suo con un ‘cesso bianco maleodorante’». TEC è una realtà costituita dal Teatro Belli di Antonio Salines (Roma), Teatro di Sacco (Perugia), Magazzini Artistici (Narni e Roma) e Povero Willy (Terni).