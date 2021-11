Mercoledì pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono tornati ad operare presso la sede del tribunale, in corso del Popolo. Gli uomini del 115 hanno proceduto alla sanificazione degli spazi in ragione del fatto che una persona che lavora nel palazzo di giustizia è risultata positiva al Covid-19. Non diversamente dal passato, ogni qual volta che si verifica una situazione del genere, scatta la sanificazione su disposizione della presidente. Come mercoledì.

