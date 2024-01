‘Tutti i cani muoiono soli’: doppia proiezione con il regista a Perugia

Venerdì 26 gennaio, alle ore 18.30 e alle 21, il cinema Méliès di Perugia (via della Viola, 1) propone la proiezione del film ‘Tutti i cani muoiono soli’ che sarà presentato dal regista Paolo Pisanu. Rudy, malavitoso del tutto privo di scrupoli, ha come unica regola di vita la sopraffazione che esercita con

l’intimidazione e la violenza fisica. Un giorno si trova a doversi occupare, dopo un lungo distacco, della figlia affetta da una malattia neuro degenerativa. Il rapporto tra i due è di freddezza e disprezzo, anche se Rudy sembra voler sistemare la ragazza in una struttura adeguata. Una storia calata nel reale, raccontata attraverso una partitura visuale che cerca in primis di mettersi al servizio della storia, senza privarsi della bellezza estetica, dello stupore fotografico dei paesaggi. Un racconto che, alla ricerca della forza visuale, abbina il dramma esistenziale e un intreccio tragico e inflessibile, fatto di egoismo, violenza, sangue, vitalità e morte.

