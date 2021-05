Ubriaco e manesco al pronto soccorso di Terni: disarmato e denunciato

Ubriaco perso, ha aggredito il personale del pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato. Protagonista del brutto episodio, un cittadino originario dell’India. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor ternano che, dopo aver riportato alla calma il soggetto, lo hanno bloccato mentre cercava di impugnare un taglierino che teneva nascosto nella tasca dei pantaloni. Così, oltre alla denuncia a piede libero per ubriachezza, per l’uomo è scattata anche quella per il reato di porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.

