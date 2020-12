Ubriaco, molesto e violento in piazza Partigiani: arrestato

La segnalazione giunta al 113 era relativa ad un assembramento di persone al terminal di piazza Partigiani, a Perugia. Giunti sul posto, gli agenti della Volante non notavano la situazione descritta dal segnalante, ma si accorgevano di un soggetto già noto – 35enne del Gambia – evidentemente ubriaco e intento a disturbare i passanti. Alla richiesta di fornire le generalità, l’uomo si è rifiutato di collaborare ed è stato fatto salire sull’auto di servizio per approfondire poi in questura tutti gli aspetti collegati. Da quel momento in poi il 35enne ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, minacciandoli, opponendo una strenua resistenza e dimostrandosi anche violento, con danni all’auto del 113 e pure al mobilio della questura. Quanto basta per far scattare l’arresto in flagrante con traduzione nel carcere di Capanne.

