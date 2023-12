Umbria: controlli del Nas nel settore dolciario. Nove attività ‘non conformi’ su diciassette

Diciassette controlli di cui nove ‘non conformi’, per un totale di dieci sanzioni amministrative. Questo il bilancio, in Umbria, dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nas di Perugia – su tutto il territorio regionale – in occasione delle festività natalizie. L’attenzione è stata rivolta alle attività imprenditoriali/commerciali del settore dolciario, con produzioni generali e anche legate alle tipicità locali. A livello italiano le verifiche del Nas hanno riguardato circa mille imprese, con irregolarità rilevate in 382 strutture e la contestazione di 585 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie.

