Umbria, posti di lavoro nel settore Horeca

Con la ripartenza del settore ristorazione e di quello turistico, che ha sempre meno vincoli ora che tutta Italia – di fatto – è in zona bianca, riparte anche il mercato del lavoro ad esso connesso.

Evento online

Giovedì mattina, alle 11, si terrà un evento online, con la partecipazione di Federalberghi, per illustrare la ricerca di personale che prevede 800 assunzioni in tutta Italia, di cui una ventina in Umbria. L’evento online per inquadrare lo stato attuale del settore, le prospettive future e presentare ai candidati che si iscriveranno, in dettaglio, le opportunità aperte. Per partecipare all’incontro bisogna iscriversi su https://bit.ly/Webinar_Horeca

Verso la ripresa

«La stagione estiva ci consegna l’aspettativa di una ripresa del turismo, soprattutto nazionale. Siamo lontani dai numeri record del 2019 ma i segnali sono positivi – spiega a ‘La Nazione’ Angelo Candido, responsabile mercato del lavoro, contrattazione collettiva e relazioni sindacali di Federalberghi Nazionale – occorre lavorare per qualificare sempre di più gli addetti del settore, favorire l’accesso di giovani motivati ad intraprendere una carriera del turismo e operare per garantire loro soddisfazione personale e opportunità di carriera».