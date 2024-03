Umbria, raffiche problematiche: vigili del fuoco senza sosta

Giornata complessa quella di giovedì, e il lavoro è destinato a proseguire anche per smaltire gli ‘arretrati’, per i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. A causa del forte vento che ha spirato su gran parte del territorio provinciale, il personale del 115 ha dovuto eseguire – il dato è aggiornato alla prima serata di giovedì – ben 241 interventi con 73 ancora in coda alle ore 20.46. Oltre ad interventi che con il maltempo non c’entrano nulla, ma che hanno severamente impegnato i pompieri del Perugino – dal salvataggio di un’anziana nella sua casa in fiamme a Ponte San Giovanni (Perugia), all’incendio del tetto di un’abitazione in località San Savino (Magione) -, si sono presentate diverse situazioni problematiche connesse al vento. Come ad esempio il crollo del tetto di un capannone industriale a Foligno e un’autocisterna per il gpl finita fuori strada nella zona di San Martino in Colle (strada Burgiano). Senza contare gli interventi per rami ed alberi caduti o pericolanti. In vista, poi, di un venerdì di super lavoro, il comando del 115 di Perugia ha chiesto anche la presenza del modulo MO.EC (per emergenza-calamità proveniente da fuori regione) in relazione alle necessità che sicuramente si presenteranno.

