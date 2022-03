Umbria, ‘SMARTup’ la misura dedicata a progetti innovativi

Una giornata interamente dedicata all’innovazione quella di lunedì alla Scuola di amministrazione pubblica, nella sede di Villa Umbra. Presenti l’assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, e l’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, ai quali sono stati illustrati i 22 progetti vincitori del programma ‘SMARTup’. Si tratta di una misura dedicata a progetti innovativi di startup costituite da non più di 48 mesi. Il bando regionale strutturato come un vero e proprio programma di accelerazione, un unicum nel suo genere perché prevede un accompagnamento sia durante la presentazione della domanda al bando che per tutto l’anno di svolgimento del progetto. Durante la giornata, oltre alla presentazione dei progetti, sono state realizzate una serie di esercitazioni. Il pomeriggio è stato interamente dedicato al tema del marketing dell’innovazione, con un webinar aperto anche a partecipanti esterni.

LE PROPOSTE PROGETTUALI

La sperimentazione

«’SMARTup’ è un programma che ho fortunatamente voluto», ha sottolineato l’assessore Fioroni. «Un programma di accelerazione definito da più esperti un unicum nel panorama nazionale. Le startup sono state accompagnate a non focalizzarsi solo sugli aspetti tecnologici dei loro progetti, ma anche su quelli di strategia e di mercato, nella consapevolezza che l’alto tasso di mortalità delle nuove imprese è spesso dovuto alla difficoltà a centrare, per idee tanto innovative, il giusto mercato dove consolidarsi ed espandersi. ‘SMARTup’ è una sperimentazione che ci ha permesso di testare quanto l’accompagnamento all’imprenditorialità, soprattutto in una regione caratterizzata da micro e piccole imprese come la nostra, è un modello che funziona e con la nuova programmazione lo sperimenteremo anche su altre misure. In un periodo così complesso e critico in cui le imprese lottano per la sopravvivenza, continua ad essere essenziale parlare di innovazione. Lo abbiamo visto nella sfida della transizione energetica, nella battaglia al Covid, lo vediamo sempre più ora in tema cybersicurezza e, purtroppo, cyberwar: le grandi battaglie oggi si combattono con le tecnologie e questo lavoro di ‘semina’ nell’ambito dell’innovazione può essere driver di rilancio della nostra economia e fornirci gli strumenti per affrontare le sfide dei prossimi anni». Michela Sciurpa ha commentato che «Sviluppumbria in questi mesi ha intrapreso un importante percorso di ridefinizione della propria mission in cui il sostegno all’innovazione e il supporto alle nuove imprese rivestono un ruolo chiave. Da giugno 2021 Sviluppumbria ha realizzato oltre 100 incontri con le startup. Ogni venerdì i nostri tecnici, accompagnati da esperti nell’ambito di innovazione e trasferimento tecnologico, hanno incontrato gli imprenditori in una sperimentazione che ha permesso di rafforzare conoscenze reciproche e competenze sempre più specialistiche. ‘SMARTup’ è un progetto che segue una metodologia di lavoro innovativa, in cui abbiamo toccato con mano quanto sia indispensabile essere al fianco delle imprese e continueremo ad esserlo in questo, e negli altri ambiti di nostra competenza».