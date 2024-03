UmbriaFiere: operaio 43enne travolto da un macchinario. Soccorso

Incidente sul lavoro nella giornata di lunedì a Bastia Umbra (Perugia), negli spazi di UmbriaFiere, dove un operaio di 43 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un macchinario, si tratterebbe di un montacarichi. Soccorso dagli operatori del 118, l’uomo è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. I sanitari hanno riscontrato un politrauma e non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto all’operaio 43enne, impegnato nello smontaggio degli stand di UmbriaFiere, sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato di Assisi e della Usl competente.

