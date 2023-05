Un corso di formazione sul medico competente: il dottor Giorgio Miscetti protagonista

Un corso di formazione e aggiornamento sull’attività del medico competente. L’evento si terrà sabato 27 e domenica 28 maggio all’hotel Decò di Perugia e prevede 17 crediti formativi Ecm con l’organizzazione della Am Meeting: protagonista il dottor Giorgio Miscetti, medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro e medico autorizzato come direttore dell’Unità operativa complessa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro Usl Umbria 1. «Il corso è destinato a medici competenti, medici del lavoro, medici legali, medici igienisti, responsabili e addetti – viene sottolineato – al servizio di prevenzione protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tecnici della prevenzione, organi di vigilanza, odontoiatri, radiologi, consulenti in tema di salute e sicurezza del lavoro. Tra gli argomenti affrontati, l’evoluzione del ruolo del medico competente, la criticità nell’espressione del giudizio di idoneità, gli ultimi aggiornamenti relativi alla presenza di elementi cancerogeni nei luoghi di lavoro, il punto sulle differenze di genere».

