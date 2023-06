Uomo trovato lungo la strada con ferita alla testa: «Mi hanno investito». Si indaga

Lo hanno trovato in orario serale disteso a terra con una ferita alla testa ed in stato confusionale. Il fatto è accaduto lungo la strada regionale 418 a Spoleto e sono in corso le indagini della polizia di Stato per ricostruire ciò che è successo.

Il fatto

La scoperta nello scorso weekend. A terra gli agenti hanno visto un 25enne di origine straniera: «La vittima, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, ha poi riferito di essere stato investito da un’auto in transito mentre camminava in direzione di San Giovanni di Baiano», spiega la questura di Perugia. Il giovane non è in pericolo di vita e ora prosegue l’attività della polizia di Stato per individuare il responsabile.