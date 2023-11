Usl Umbria 2: accordo sindacale per oltre 800 dipendenti

Attribuzione di 188 incarichi di funzione, tra posizioni organizzative e coordinamenti, per il personale amministrativo, tecnico, sanitario e sociosanitario; progressioni economiche orizzontali (avanzamenti di fascia) per incentivare oltre 600 dipendenti del comparto; avvisi specifici per progressioni verticali e previsione di incarichi funzionali aggiuntivi rispetto a quelli (come detto 188 posizioni) già pubblicati. Questi gli impegni nell’accordo tra Usl Umbria 2 e organizzazioni sindacali siglato lunedì pomeriggio e che, di fatto, ridisegnerà l’assetto organizzativo complessivo dell’azienda sanitaria.

Riorganizzazione, potenziamento e modernizzazione dei servizi

L’accordo sindacale relativo alla valorizzazione dei dipendenti del comparto (personale amministrativo, tecnico, sanitario e sociosanitario) va ad aggiungersi e a completare il percorso di riorganizzazione, potenziamento e modernizzazione dei servizi della Usl Umbria 2 iniziato con l’attribuzione di oltre cento incarichi di alta ed altissima specializzazione alla dirigenza, medica e non. Grande soddisfazione per la firma dell’accordo, arrivato a conclusione di quattro anni intensi al governo dell’azienda sanitaria che hanno garantito stabilità e risultati, viene espressa dal direttore generale dottor Massimo De Fino, in procinto di lasciare l’incarico il prossimo 14 dicembre per assumere la guida del polo oncologico Crob, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Basilicata: «Un sentito ringraziamento alle organizzazioni sindacali – afferma il manager sanitario – con cui c’è stato sempre un confronto approfondito, a volte serrato ma sempre rispettoso dei ruoli e soprattutto mirato esclusivamente al bene dell’azienda, del personale, dei cittadini utenti. Un particolare ringraziamento al direttore amministrativo Piero Carsili che è stato in questi anni sempre al mio fianco e ha consentito la chiusura di un accordo importante e di grande valore».