Va a sbattere, vede la polizia e tenta la fuga. Ma ha perso una ruota ed è ubriaco: denunciato

L’intervento della polizia di Spoleto è scattato in via delle Terme dove era stata segnalata un’auto che, ferma in mezzo alla strada, ostruiva il traffico dopo aver urtato una grondaia. Quando il conducente ha visto gli agenti della Volante, però, ha avviato il mezzo ed è fuggito in controsenso. Non proprio rapidamente visto che nell’incidente aveva perso la ruota anteriore destra, così fermarlo nella vicina via Filitteria è stato meno difficile del previsto: un agente lo ha rapidamente raggiunto e ha sfilato le chiavi dell’auto dal quadro, impedendogli di ripartire. L’uomo, un cittadino marocchino, era visibilmente ubriaco – aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al massimo di 0,5 grammi/litro – ed è stato denunciato a piede libero con ritiro della patente e della carta di circolazione.

