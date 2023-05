Va in un B&B e si finge sacerdote per non pagare: arrestato

La tecnica è quantomeno originale ma, in ogni caso, non gli ha permesso di farla franca. Un 60enne pluripregiudicato originario di Spoleto è stato arrestato dopo essersi allontanato da un B&B senza pagare il conto: ha finto di essere un sacerdote per arrivare all’obiettivo. Non l’unica azione illecita commessa dall’uomo.

L’arresto

La notizia è riportata dai siti di informazione marchigiani. L’uomo è stato bloccato dalla squadra Volante della questura di Macerata in via don Minzoni: il 60enne non solo si era finto sacerdote per non pagare il conto alla struttura ricettiva, ma ha approfittato anche della distrazione del gestore di un distributore di carburante a Tolentino per rubare 3.600 euro, ovvero l’incasso giornaliero dell’attività. L’individuazione è arrivata grazie ad un suo banale errore: aveva lasciato i suoi indumenti all’interno del B&B. Facile per la polizia di Stato rintracciarlo. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del tribunale di Macerata.