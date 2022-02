A partire da sabato 26 febbraio, sul portale della Regione Umbria dedicato alle vaccinazioni sarà possibile prenotare le nuove somministrazioni che saranno erogate dal 1° marzo. I cittadini – informa la Regione in una nota – potranno fissare la data per la somministrazione del vaccino compreso il Novavax che, come reso noto dalla struttura commissariale nazionale, sarà consegnato il 27 febbraio: all’Umbria sono state destinate, per il momento, 14 mila dosi.

