Vende abusivamente sciabola militare e pugnale arabo: denunciato

Una sciabola militare acuminata non denunciata all’autorità di pubblica sicurezza ed un pugnale arabo tipo ‘berbero’. Li aveva messi in vendita un commerciante dello Spoletino durante la fiera del piccolo antiquariato, del rigattiere e del collezionismo d’arte di Pissignano: per lui ci sono guai.

La denuncia

L’uomo, un 65enne, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Campello sul Clitunno. «I militari della stazione di Campello sul Clitunno hanno proceduto – spiega l’Arma – ad attento controllo della merce in vendita sui banchi espositori del mercatino, intercettando nell’area relativa al collezionismo alcune armi in vendita, senza avere il titolo idoneo/l’autorizzazione alla commercializzazione delle armi». Il venditore ambulante è stato identificato e alle richieste dei carabinieri non è stato in grado di fornire elementi utili a ricostruire la vicenda a sua discolpa. Tutto sequestrato. Ora è nei guai per vendita ambulante e porto abusivo di armi senza il titolo idoneo con annessa violazione dell’art. 30, 37 e 38 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza».