Vende birra a ragazze minorenni e non emette scontrino: scatta la denuncia

Somministrazione di bevande alcoliche a minori. Questo il reato per il quale il titolare di un pubblico esercizio di Città di Castello è stato denunciato dalla polizia Locale. Tutto è nato quando gli agenti hanno notato due ragazze con alcune birre in mano in orario serale: sono state identificate, avevano rispettivamente 15 e 16 anni. Al termine degli accertamenti sono state affidate ai genitori, mentre per il gestore i guai non sono finiti. La polizia ha verificato che non aveva emesso lo scontrino fiscale.

