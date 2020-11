Video – Lo strazio di Perugia ai funerali di Massimo Venturiello

Condividi questo articolo su

















Sulla bara una maglia del Perugia, di cui era grande tifoso. C’era anche uno striscione della Curva Nord. Poi applausi misti alle urla di dolore, mentre volavano palloncini bianchi all’uscita della salma di Massimo Venturiello, il giovane di 29 anni morto lunedì sera a Perugia, fra Balanzano e Ponte San Giovanni, a causa di un incidente stradale. I funerali nel pomeriggio di sabato nella chiesa di San Bartolomeo.

Il dolore di amici e parenti

L’incidente lunedì sera lungo la strada dei Loggi. Massimo ha perso il controllo della propria vettura, una Audi A3, ribaltandosi e finendo di fatto schiacciato all’interno dell’abitacolo. Residente in zona, il ragazzo lavorava in un autosalone ad Ospedalicchio di Bastia Umbra. Molto noto nel quartiere anche per la sua passione calcistica: era tifoso del Grifo, assiduo frequentatore della Nord. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni da parenti, amici e colleghi di lavoro.