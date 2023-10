Vigili del fuoco Amelia: l’open day è un successo

LE FOTO

Sabato 14 ottobre, in occasione della settimana della Protezione civile, il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Amelia ha ospitato un momento d’incontro con i cittadini. «L’iniziativa, organizzata dal comando provinciale di Terni – spiega una nota del Corpo – è stata fortemente voluta da tutto il personale del distaccamento che ha collaborato con entusiasmo per la riuscita ed è stata un’occasione per far conoscere la nuova struttura recentemente inaugurata e l’attività del distaccamento a servizio del territorio». Con il coinvolgimento della sezione di Terni dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco, è stata organizzata una ‘Pompieropoli’ per i bambini delle scuole primarie di Amelia, intervenuti in gran numero insieme ai genitori. Presenti all’iniziativa anche i sindaci dei Comuni dell’Amerino, insieme al presidente della Provincia e sindaco di Amelia Laura Pernazza, accolti dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Paolo Nicolucci, insieme al capo distaccamento Sandro Angeletti. Nell’occasione è stato esposto un omaggio del pittore Salvo Tricarico che ha voluto donare al distaccamento di Amelia una stampa ritoccata della sua importante opera, raffigurante Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, esposta presso il acrario delle scuole centrali antincendi di Capannelle.