Amelia: inaugurato il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco

Si è tenuta martedì mattina la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dei vigili del fuoco di Amelia. Presenti il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il capo dipartimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Laura Lega, il capo del Corpo nazionale Carlo Dall’Oppio, il direttore regionale Vincenzo Lotito, il prefetto di Terni Giovanni Bruno, il sindaco di Amelia e presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza ed i vertici militari e religiosi provinciali.

Il legame fra Amelia e i vigili del fuoco

Il rapporto che lega la città di Amelia ai vigili del fuoco inizia il 1° giugno del 1994, quando viene aperto il distaccamento in via Nocicchia che, con il passare del tempo e l’evolversi delle attività del Corpo sul territorio, ben presto rimane ‘stretto’. Inizia così, sin dal 2015, la ricerca di possibili locali pubblici che possano soddisfare le nuove esigenze. Nei primi giorni del 2018, precisamente il 29 gennaio, avviene la consegna al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da parte dell’Agenzia del Demanio, di alcuni locali ad Amelia utilizzati precedentemente dal Corpo forestale dello Stato, sciolto nel 2015, e successivamente assegnati ai carabinieri forestali.

La nuova sede e l’impegno

All’inizio del 2020 iniziano quindi i primi lavori di adeguamento dell’immobile alle esigenze dei vigili del fuoco, che permettono il trasferimento nella nuova sede già nel marzo del 2021. Lavori che proseguono fino al giugno 2023 con la costruzione della nuova autorimessa per il ricovero dei mezzi di soccorso. Il distaccamento di Amelia, facente parte del comando provinciale dei vigili del guoco di Terni guidato dall’ingegner Paolo Nicolucci, conta 28 unità distribuite sui quattro turni ed un capo distaccamento. La struttura serve ben 9 comuni – Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio e Penna in Teverina – e parte dei comuni di Narni e Montecastrilli.