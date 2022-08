Vigili del fuoco Terni: dopo una vita in prima linea, Stefano Petrucci saluta e si commuove

Ultimo turno di servizio, lunedì sera, per Stefano Petrucci, storico comunicatore del comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni. Dopo 38 anni di servizio, il 1° settembre sarà collocato in quiescenza per limiti di età. Petrucci, figlio d’arte, entra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1986 e, dopo il periodo di addestramento svolto a Roma presso le scuole centrali di Capannelle, viene assegnato al comando provinciale di Bergamo. Da qui rientra a Roma, sua città natale, e vi rimane in servizio fino al 2000 quando divenuto capo squadra, viene assegnato al comando di Terni dove svolge gran parte della sua carriera, ricoprendo diversi incarichi: addetto all’ufficio di polizia giudiziaria, comunicatore e da ultimo capo turno del turno D. Lunedì sera ha iniziato il suo ultimo turno di servizio visibilmente emozionato. Tutti i componenti del comando di Terni rivolgono un sentito ringraziamento al capo reparto Petrucci, ricordando le sue doti professionali e umane: ringraziamenti a cui anche umbriaOn si associa con la sua redazione.

