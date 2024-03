Vincono 10 mila euro al Superenalotto ma in tre ‘dimenticano’ di incassare i premi

Non hanno ancora incassato i rispettivi premi da 10 mila euro ciascuno e il tempo stringe, con le scadenze fissate per il 27 e 28 marzo prossimi. Per questo la Sisal invita tre fortunati giocatori del Superenalotto – con le vincite centrate a Bastia Umbra, Magione e Passignano sul Trasimeno – a ritirare le somme vinte fra il 28 e il 30 dicembre scorsi con i concorsi numero 180, 181 e 182. La Sisal ricorda ai tre fortunati di verificare i codici alfanumerici univoci relativi all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e, soprattutto, di prestare attenzione alla data di scadenza per riscuotere le somme. Il premio di Bastia Umbra è contrassegnato dal codice 5428BRM180045, quello di Passignano sul Trasimeno è 5837ARM1800209 mentre quello di Magione è il numero 5844ARM182032.

