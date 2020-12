Volley, Champions: riscatto Sir Perugia, Tours battuto 3-0

Immediata reazione Sir Perugia nell’ultima giornata della prima ‘bolla’ in Francia, sede della pool B. Incassata la sconfitta nel derby con la Lube, la squadra di Heynen si riscatta in Champions League: i padroni di casa del Tours sono stati sconfitti con un netto 3-0 grazie in particolar modo ad un grande Leon, autore di 17 punti. In doppia cifra anche Atanasijevic e Plotnytskyi. Ora il prossimo appuntamento è fissato proprio in casa Block Devils dal 9 all’11 febbraio: è al palaBarton che si svolgerà la seconda e decisiva ‘bolla’ per la qualificazione ai quarti di finale.

A quota sei

Pochi fronzoli e tanta qualità per Perugia che conduce sempre la gara, avendo pazienza quando i francesi difendono, mostrando superiore qualità in attacco e nei palloni difficili. Il gioco impostato da Travica consente ai bianconeri di chiudere con un ottimo 57% di squadra contro il 43% della formazione di coach Henno e proprio sottorete arrivano i break che consentono ai ragazzi di Heynen di prendere qual margine nei tre parziali incolmabile per i transalpini. Chiusa la pratica francese, Colaci e compagni venerdì faranno ritorno in Italia per preparare la trasferta di Superlega a Padova prevista per lunedì sera.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – TOURS VB 3-0

Parziali: 25-19, 25-22, 25-22

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica 3, Atanasijevic 11, Ricci 6, Solè 6, Leon 17, Plotnytskyi 11, Colaci (libero), Zimmermann, Vernon-Evans, Ter Horst 2, Sossenheimer. N.e.: Biglino, Piccinelli (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

TOURS VB: Coric 1, Udrys 9, Leandro 7, Petrus 7, Wounembaina 7, El Graoui 10, Rossard (libero), Toledo, Ventura Machado 2. N.e.: Lomba, Loupias, Chauvin, Bruckert, Lemeur (libero). All. Henno, vice all Royer.

Arbitri: Vlastimil Kovar – Igor Schimpl