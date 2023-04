«Vuoi la droga?»: la pista della discoteca come piazza di spaccio. Arrestati due giovani

Il controllo è scattato nei pressi di una discoteca di Perugia dove era stato notato uno strano viavai di persone fra il locale e un’autovettura parcheggiata all’esterno. I carabinieri del comando stazione di Ponte San Giovanni si sono avvicinati al veicolo e hanno identificato le persone a bordo: un 27enne di Perugia, già noto alle forze di polizia, e la fidanzata di 22 anni, incensurata. Con loro c’erano altri due ragazzi che – è stato scoperto – stavano acquistando della droga. Da lì è stato possibile ricostruire il modus operandi del 27enne e della 22enne, poi arrestati in flagrante per spaccio di stupefacenti.

Le perquisizioni

In pratica uno dei due spacciatori entrava nel locale e proponeva l’acquisto di droga, invitando le persone interessate ad uscire per raggiungere l’auto parcheggiata, dove avveniva materialmente lo scambio. Le perquisizioni dei due pusher, del loro domicilio e dell’autovettura hanno portato i militari a trovare 106 pasticche di Mdma, 12 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi, poco più di 700 euro in contanti e un bilancino di precisione. A seguito dell’arresto i due giovani sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.