Vuol far spesa senza pagare e minaccia con coltello: denunciato

Quando la cassiera gli ha detto di fermarsi per pagare ha reagito aprendo la giacca, quindi ha mostrato un grosso coltello da cucina a m0′ di minaccia. Il tentativo è andato a vuoto perché poco dopo un secondo dipendente è intervenuto riuscendo a sfilargli l’arma: protagonista della vicenda è un 80enne che, nella giornata di lunedì, è entrato in azione in questo modo in un supermercato di Bastia Umbra.

Denunciato

«Non devo pagare», ha affermato l’anziano dopo aver superato le casse portando con sé alcune bottiglie di bevande: è stato identificato e denunciato per tentata rapina impropria e possesso ingiustificato di arnese atto ad offendere.