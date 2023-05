Welfare a Terni, boom di anziani assistiti nel 2022: +82%

di S.F.

Boom di anziani assistiti, leggero incremento per quel che concerne le persone con disabilità e crollo per gli adulti con difficoltà aiuti. I dati riguardano la direzione welfare del Comune di Terni nel 2022, contenuti nel Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025 approvato la scorsa settimana.

L’aiuto e le case popolari

I numeri riportati sono tutti in aumento per gli assistiti: ci sono aumenti per gli anziani (da 236 a 430), i disabili (da 359 a 379) ed i minori (da 413 a 595). In forte controtendenza – magari di mezzo c’è la questione Covid – gli adulti con difficoltà assistiti: dai 6.096 del 2021 a ‘soli’ 1.839 nel 2022. Breve focus anche sulle case popolari: lo scorso anno sono stati assegnati 17 alloggi contro i 19 del 2021, mentre le unità familiari in attesa di essere sistemate sono scese a 110 (erano 127).