11° edizione per San Valentino Arte: c’è la dedica a Franz Kafka

San Valentino Arte, concorso internazionale d’arte contemporanea nato a Terni nel 2014, torna ad animare gli spazi del museo diocesano e capitolare dal 10 al 25 febbraio prossimi. Quest’anno – 11° edizione – l’evento rende omaggio a Franz Kafka, una delle maggiori figure della letteratura del XX secolo di cui ricorre il centenario della morte: i 64 artisti in concorso sono stati infatti chiamati ad esprimersi sul tema della ‘metamorfosi’. San Valentino Arte, che negli anni ha ospitato oltre 600 artisti provenienti da vari Paesi, avrà al suo interno diverse iniziative in presenza e in digitale: dalla presentazione di libri agli incontri dedicati alla prevenzione, dai laboratori artistici agli incontri con la poesia e la narrativa. Il programma completo degli eventi sarà presto online sul sito web www.madeventi.com e sulle pagine social ‘Ponte degli Artisti Terni’ – ‘Madè Eventi’. Ideazione e realizzazione progetto sono curati da Maela Piersanti, coordinamento e realizzazione da Ponte degli Artisti Terni e Madè Eventi, la direzione artistica è di Franco Profili mentre la direzione artistica degli eventi collaterali è di Isabella Cruciani.

