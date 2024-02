13enne filmata mentre fa sesso con un 19enne: chiesto il processo per due

Una vicenda torbida, inquietante e in grado di cambiare le vite dei protagonisti, a partire dalla presunta vittima che all’epoca dei fatti – il 2021 – era una bambina o poco più. A raccontare i fatti è ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un articolo a firma di Enzo Beretta. In pratica la ragazzina – al tempo 13enne e studentessa di terza media in una scuola della provincia di Perugia, sarebbe stata filmata con uno smartphone mentre compiva atti sessuali con un ragazzo all’epoca 19enne. A filmarla, un coetaneo di quest’ultimo e per entrambi l’autorità giudiziaria ha chiesto il processo: spetterà al gup Natalia Giubilei decidere. A sporgere denuncia erano stati i genitori della ragazza, venuti a sapere della situazione attraverso altri genitori e il ‘chiacchiericcio’ che era giunto fino a loro. Hanno voluto approfondire, scoprendo le ragioni di comportamenti ‘strani’ e di quei voti più bassi a scuola, originati da un disagio profondo. L’imputato principale avrebbe avuto rapporti sessuali con la ragazzina in almeno cinque occasioni, tre delle quali filmate dal suo amico. Il primo è accusato di aver utilizzato quei video a mo’ di ricatto per costringerla ad avere altri rapporti con lui, ma anche di averle costretta a sottrarre soldi ai genitori per consegnarli a lui e di averle proposto di fare sesso anche in cambio di ‘regalini’. Pesanti le accuse nei confronti del giovane, mentre al co-imputato è contestato il reato di pornografia minorile. Spetterà al tribunale di Perugia decidere se dovranno andare a processo o meno, oltre all’opzione giudizio abbreviato.

