23enne travolto a Monteluce: rintracciato il pirata della strada

di Giovanni Cardarello

Con il passare delle ore si è stretto, inesorabile, il cerchio intorno al pirata della strada che nella notte a cavallo tra venerdì 24 e sabato 25 novembre, ha investito, senza prestare soccorso, un giovane di 23 anni in via Maria Alinda Bonacci Brunamonti, zona Monteluce, a due passi dal centro di Perugia. L’uomo è un 27enne di nazionalità italiana, come riporta il Corriere dell’Umbria, ed ha precedenti per un Daspo sportivo. È stato rintracciato dalla polizia Locale di Perugia grazie al numero di targa dell’autovettura. Numero di targa, in verità, parziale ma molto indicativo, recuperato dagli amici del ragazzo investito.

Su quest’ultimo, intanto, sono emersi ulteriori dettagli: ha 23 anni, è di origine israeliana e studia e vive a Perugia, proprio in zona Monteluce, a due passi dal luogo del sinistro. L’incidente è avvenuto mentre il giovane stava camminando sul marciapiede ed ha causato diversi danni fisici al giovane, fratture scomposte e lesioni giudicate guaribili in 35 giorni. Solo grazie al caso e ad una serie di bidoni della spazzatura che hanno attutito il colpo, il drammatico fatto non si è trasformato in tragedia. Il 27enne, dopo l’impatto, è fuggito dalla scena ma nel pomeriggio di sabato è stato rintracciato e lunedì dovrà presentarsi al comando della polizia Locale perugina per mettere nero su bianco la sua versione dei fatti. Ad oggi rischia la denuncia per lesioni personali, fuga e omissione di soccorso.