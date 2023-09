A Marmore torna l’appuntamento con ‘Angoli d’arte’

Incontri d’arte, teatro, musica, artigianato, scultura, pittura, cultura, ma anche solo incontri per ricordare la Marmore che fu e le personalità legate al borgo. ‘Angoli d’arte’ è un’iniziativa in programma il 1° settembre, fino a tarda notte, che ospita pittori che metteranno in mostra le opere migliori, l’artista che unisce vari materiali ferrosi, plasmati esclusivamente con la saldatrice, il fabbro del borgo con i suoi gioielli, la costumista delle rievocazioni storiche, la farmacista appassionata di uncinetto e ferri, il creatore di presepi in miniatura, cugine zie e nonne che metteranno in mostra i loro capolavori interamente fatti a mano. L’iniziativa è inserita nell’ambito del ‘Progetto Velino 2023’ della pro loco Marmore, con il patrocinio del Comune di Terni. «Angoli privati, giardini, scale posti al centro di Marmore – spiega la presidente della pro loco Manola Conti – saranno sfruttati con una storia d’arte che racconta un mestiere, una passione, un hobby, un ricordo caro, un’invenzione. Dopo l’ottima riuscita lo scorso anno, siamo lieti del fatto che artisti locali, scultori, pittori, associazioni culturali, musicisti, esercizi commerciali locali, abbiano accolto con favore l’idea di dare nuovamente vita a questa manifestazione».

