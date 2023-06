A Perugia dall’8 all’11 giugno c’è ‘Natura music festival’

Dall’8 all’11 giugno al campo da rugby del percorso verde ‘Leonardo Cenci’ di Pian di Massiano di Perugia è in programma ‘Natura music festival. Il festival differente per natura’. Un evento, organizzato dal centro sportivo Libertas Perugia, Amatori nuoto e Natura club con il patrocinio del Comune di Perugia, dedicato alla musica, solidarietà e gastronomia.

Le serate

Giovedì 8, dalle 15 a mezzanotte, protagonista della serata è il ‘Random party, una festa a caso’. Con dj set a sorpresa, outfit bizzarri e un’atmosfera di pura follia. Apertura dello show con Lill (dj e voice), Giacomo Bianconi dj, Kali, Lobe, Marquis Oliver e Benincasa. Venerdì 9, dalle 16 alle 01, torna lo ‘Sweet babes’, storica serata per il clubbing perugino. Un evento imperdibile per gli amanti della musica elettronica con Robert Owens, Federico Grazzini, David easy b2b Artside, Anna Reusch. Sabato 10, dalle 17 alle 01, sarà riproposta ‘Futuring, la festa d’ingegneria’ con Male Minore, Lobe, Luca Evangelisti, Kali, Memmy, Andrea Vitali, Mattia Mangiabene, Giacomo Bianconi dj, Mr. Mara con Francesco Checcarelli voice. Sarà possibile seguire la finale di Champions league, Manchester City contro Inter, grazie ad un maxi schermo che sarà posizionato al campo del rugby per l’occasione.

Shiva

Finale domenica 11, dalle 17 a mezzanotte, con il concerto di Shiva, accompagnato dal talento della Milano Ovest con Reed, Cancun e il produttore di successo Finesse. Un evento che porterà uno dei talenti della scena musicale italiana in una notte da ricordare. Shiva, milanese classe ’99, ha all’attivo collaborazioni con Sferaebbasta, Guè, Geolier, Lazza e artisti internazionali come Lil Baby e Headie One. Il live set di Shiva sarà anticipato da una selezione di artisti emergenti che porteranno la loro energia e creatività sul palco. L’etichetta Milano Ovest di Shiva, infatti, è diventata un punto di riferimento per molti artisti emergenti nel panorama della musica mainstream. In programma, quindi, anche le esibizioni di Cancun e Reed ed il DJ set del produttore italiano Finesse, fresco della suo nuovo brano “Gelosa”, nel suo palmares una candidatura ai Grammy Awards, produzioni per artisti del calibro mondiale di BadBunny, Cashmoney AP. I live set saranno anticipati con delle esibizioni live di artisti del panorama umbro tra cui Giacomo Bianconi dj, Lolly G, Kotch, Santos, Lil shooter, Panama Era, Fuckpietro + Shark34, Korbe, Joao, Darn, Kali, Lobe, Pilato e Lorenzo Paparelli.