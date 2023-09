A Spello al via la Festa de L’Unità regionale

Torna la Festa regionale de L’Unità, al via mercoledì 20 settembre e in programma fino a domenica 24 a Spello (Ca’ Rapillo). Sarà la segretaria nazionale Elly Schlein ad aprire l’evento, alle 18.30 di mercoledì, per poi lasciare il testimone a ospiti nazionali (ci saranno, tra gli altri, il tesoriere Michele Fina, il presidente Stefano Bonaccini, il capodelegazione degli eurodeputati Pd Brando Benifei, i deputati Marco Furfaro, Chiara Gribaudo e Nicola Zingaretti) e locali, a dibattiti sui grandi temi di attualità, dalla sanità alla parità salariale, dal salario minimo al welfare, dal Pnrr all’Europa.

La Festa de L’Unità

«Il Pd – sottolinea il segretario regionale Tommaso Bori – vuole tornare a essere protagonista della vita politica e sociale dell’Umbria con parole chiave, obiettivi chiari e progetti. Per questo la festa sarà l’occasione per rimettere al centro le nostre idee, a partire dalla sanità pubblica, su cui siamo mobilitati con tutte le nostre forze e risorse e su cui discuteremo sulla base dai contenuti condivisi nelle scorse settimane con le forze della coalizione». La festa, aggiunge Sarah Bistocchi, «è fatta di tanti aspetti: è socialità, è musica, ma è soprattutto politica. E’ un momento per ritrovarci come comunità e per discutere, confrontarci. E il programma che abbiamo costruito è la cifra dell’impegno corale del Pd in Umbria, oltre a sottolineare un canale aperto e rafforzato con il livello nazionale e a mettere l’accento sulla grande attenzione che rivolgiamo ai temi che riguardano i territori». La capogruppo in consiglio regionale Simona Meloni, aggiunge che «è un programma ambizioso. Con la festa si manifesta la volontà del Pd umbro di praticare con sempre maggiore forza un metodo condiviso, collegialità nelle scelte e nella pratica, e di continuare a stare nel merito delle questioni, con le persone e per le persone. Chiudiamo l’estate militante e apriamo l’autunno militante». A Spello, città che ha visto la nascita del Partito Democratico. «E’ per noi – dice la segretaria del Pd di Spello Rosanna Zaroli – un motivo di orgoglio aver potuto organizzare questa festa insieme al Pd Umbria, mettendo a disposizione idee e volontari. Abbiamo una lunga tradizione di feste, siamo alla 53esima edizione, ed è un patrimonio di cui andiamo fieri e che quest’anno contribuirà a costruire un importante momento di discussione».

Gli eventi in programma

Si parte mercoledì alle 15 con il torneo di calcetto dedicato alla ‘Sana e robusta Costituzione 1948’ organizzato in collaborazione con Anpi Spello. Alle 16.30 sarà inaugurata la mostra fotografica a cura di Cine Foto Amatori Hispellum, sempre in collaborazione con Anpi Spello. Alle 17 si riuniranno la consulta degli amministratori e l’assemblea dei segretari del Pd Umbria. Alle 18.30 apertura con la segretaria Elly Schlein. Alle 21 iniziativa su ‘Salario minimo e parità salariale, battaglie di civiltà’ con Manuela Pasquino, consigliera comunale Fabro e responsabili Diritti sociali e civili del Pd, Federico Gori, sindaco di Montecchio e coordinatore del dipartimento aree interne, marginalità territoriali e coesione sociale del Pd Umbria, Chiara Gribaudo, deputata e vice presidente Pd, Michele Fina, senatore e tesoriere Pd, Daniele Lombardini, responsabile Lavoro e digitalizzazione del Pd Umbria. Giovedì sarà la volta, alle 18, dell’evento dal titolo ‘Studiata per studiare: per un nuovo welfare studentesco’, con Tommaso Bori, segretario Pd Umbria e consigliere regionale, Alessia Sirci, consigliera comunale Cannara e nella segreteria Gd Umbria, Margherita Esposito, dell’secutivo nazionale Udu, Lorenzo Mazzola, garante degli Studenti Adisu Umbria Udu Perugia, Francesco Palmiotto, coordinatore AltraScuola – Rete degli Studenti medi Umbria, Nicola Zingaretti, deputato Pd, e Michelangelo Grilli, segretario Gd Umbria. Alle 21 ‘Incontro con Stefano Bonaccini’, con Moreno Landrini, sindaco di Spello, Simona Meloni, capogruppo Pd in regione, Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia e sindaca di Assisi, Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna e presidente Partito Democratico, Sarah Bistocchi, capogruppo Pd al Comune di Perugia. Venerdì 22 alle 18 evento dal titolo ‘Umbria chiama Europa’, intervengono: Paolo Fratini, del dipartimento agricoltura e alimentazione Pd Umbria, Benedetta Baiocco, del dipartimento politiche e disuguaglianze internazionali, conflitti e pace Pd Umbria, Camilla Laureti, eurodeputata Pd, e Rosanna Zaroli, segretaria Pd e assessora al Comune di Spello. Alle 20 sarà la volta della cena di tesseramento. Sabato 23, alle 18.30, si parla di ‘Estate militante: Pnrr, le priorità per il Pd e per il Paese’, con Tommaso Bori, segretario Pd Umbria e consigliere regionale, Simona Meloni, capogruppo Pd in Regione Umbria, Michele Bettarelli, consigliere regionale Pd e vicepresidente dell’assemblea legislativa umbra, Walter Verini, senatore Pd, Brando Benifei, capodelegazione eurodeputati Pd, Joseph Flagiello, coordinatore della segreteria Pd Umbria. Alle 21 serata musicale con Dj Franky. Domenica 24 alle 18 è prevista l’iniziativa di carattere territoriale su ‘Spello e la Valle Umbra – prospettive per un territorio’. Alle 21 al centro ‘Lotta alle disuguaglianze, nuove povertà e reddito alimentare’, con Letizia Michelini, sindaca di Monte Santa Maria Tiberina e consigliera provinciale Pd, Silvia Bagnarelli, responsabile area sociale Caritas Perugia, Leonardo Cecchi, presidente del comitato per il reddito alimentare, e della consulta povertà e disuguaglianze del Pd Umbria, Marco Furfaro, deputato e responsabile iniziative politiche, contrasto alle disuguaglianze e welfare segreteria nazionale Pd, e Claudia Ciombolini,segretaria Pd Assisi.