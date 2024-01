A Terni arriva CasaSi: «Ci occupiamo del processo immobiliare in ogni sua fase»

Pubbliredazionale

Anche a Terni – l’inaugurazione è in programma sabato 13 gennaio dalle ore 16 in via Tito Oro Nobili – arriva CasaSi, un’evoluzione del settore immobiliare dove emergono nuovi attori che non solo si limitano a vendere e affittare case, ma offrono una visione olistica, trasformando il processo di ricerca, acquisto e gestione immobiliare in un’esperienza senza precedenti. Fondata nel gennaio del 2023 da tre imprenditori esperti nel campo immobiliare e assicurativo, CasaSi vede la convergenza delle competenze di Alessandro Corvi, agente immobiliare con una solida esperienza ventennale e titolare dell’agenzia immobiliare Casa Amelia, insieme a Marco Febbraro e Diego Avorio, affermati agenti assicurativi titolari dell’agenzia ‘Avorio e Febbraro – Vittoria Assicurazioni’, con ben 10 agenzie distribuite sul territorio. Questa sinergia dà vita ad una nuova realtà imprenditoriale, capace di offrire un servizio integrato che va oltre i confini tradizionali del settore.

Il team di CasaSi si arricchisce ulteriormente con la competenza e l’esperienza di figure di spicco nel settore: Sabrina Cuomo, team manager del progetto, già specialista investimenti e vita presso la prestigiosa società assicurativa ‘Avorio e Febbraro’; Marco Consoli, stimato mediatore creditizio con un importante curriculum nel mondo finanziario, responsabile di zona della ’24MAX’; l’agente immobiliare Francesca Firmani che vanta oltre trent’anni di attività al fianco del padre Gianfranco e i collaboratori Sonia Ioannucci, Christian Brunetti, Luigi De Carolis e Alessio Rubini.

CasaSi si distingue per i suoi servizi a 360 gradi che abbracciano ogni aspetto del mondo immobiliare. La mission del gruppo è offrire ai suoi clienti un importante servizio di qualità: che si voglia vendere, acquistare o affittare un immobile, sarà possibile contare su un gruppo di consulenti e professionisti accreditati e convenzionati con la struttura, pronti a risolvere ogni necessità. Consulenti immobiliari, consulenti legali e fiscali, consulenti finanziari, architetti, geometri, ingegneri e costruttori, artigiani, consulenti assicurativi, servizio di trasloco. Non una semplice agenzia immobiliare ma un team di esperti che si occupa di ogni fase del processo immobiliare, fornendo un supporto completo e personalizzato. In conclusione, CasaSi si presenta come un vero e proprio compagno nei percorsi immobiliari, superando il tradizionale ruolo dell’agenzia con l’adozione di tecnologie innovative. CasaSi ridefinisce l’esperienza immobiliare, offrendo un approccio completo e su misura per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata.