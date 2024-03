A Terni si parla della storia della psichiatria umbra dopo la riforma

Si intitola ‘Una psichiatria senza manicomio’ (il paradigma dell’esperienza ternana: identità collettiva, capitale sociale e salute mentale) il libro che verrà presentato sabato 16 marzo, alle ore 16.30, presso la sala conferenze dell’Ipercoop di Terni (primo piano), in via Gramsci. L’evento è organizzato dalla sezione soci Coop Centro Italia di Terni. Saranno presenti Alberto Antonini e Paolo Modesti, autori del volume edito da Morlacchi nell’ambito della collana SMAS – Quaderni della Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli. Dopo l’introduzione di Mattia Contessa, consigliere di amministrazione di Coop Centro Italia, sarà dato spazio a Leopoldo Di Girolamo e Massimiliano Minelli che dialogheranno con gli autori sui contenuti della pubblicazione che, fra le altre cose, ricostruisce la storia della riforma psichiatrica in Umbria.

