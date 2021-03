Abbandono rifiuti ad Arrone, Montefranco e Ferentillo: 13 nei guai

Tredici persone identificate per abbandono di rifiuti e verbali per complessivi 2.500 euro. Questo il risultato dei controlli effettuati – circa cinquanta – dai carabinieri forestali di Ferentillo da novembre a febbraio: mirino sui territori della Valnerina in provincia di Terni.

Il check

I militari si sono attivati per contrastare l’abbandono incontrollato dei rifiuti urbani domestici, con focus su Arrone, Montefranco e Ferentillo. Gli accertamenti proseguono: i carabinieri forestali sono alla ricerca dei responsabili per ulteriori dodidi casi. La lotta all’inciviltà non si ferma mai.